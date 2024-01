Høyre går fram 1,9 prosentpoeng til 27,4 prosents oppslutning. Venstre øker med 2,4 prosentpoeng til 7,2 prosent. Samlet gir dette 84 mandater til de borgerlige partiene.

Samtidig får dagens regjering bare 49. Mandatfordelingen gir 36 til Ap og 13 til Senterpartiet. Om man regner med Rødt, SV og MDGs til sammen 28 mandater, blir resultatet 77.

Industri- og Næringspartiet (INP) havner på vippen med en oppslutning på 4,5 prosent og åtte mandater. MDG får bare 2,9 prosent og ett mandat.

– Vi håper at vi klarer å holde et borgerlig flertall fremover. Det er veldig gøy hvis Høyre gjør det bra, men vi må sørge for at hele borgerlig side gjør det, sier Høyre-leder Erna Solberg til TV 2.

Alle partienes oppslutning (endring fra desember i parentes): Høyre 27,3 (+1,9), Ap 19,2 (-1,7), Rødt 4,8 (-1,6), Frp 11,4 (+0,4), Sp 6,9 (-1), SV 10,7 (-0,1), Venstre 7,2 (+2,4), MDG 2,9 (+0,4), KrF 3,5 (+0,4) og INP 4,5 prosent (+0,1).

TV 2s stortingsbarometer er utført av Verian (tidligere Kantar). Nesten 1000 personer er spurt om hvilket parti de ville ha stemt på hvis det er valg i morgen. Målingen er tatt opp mellom 2. og 7. januar i år. Usikkerhetsmarginen er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.