I begge disse tilfellene var fornærmede under 14 år, og mannen ble dømt etter straffelovens paragraf 300 «for å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv», og dette er altså juridisk likestilt med voldtekt.

Rettssaken ble holdt i Møre og Romsdal tingrett i Molde i oktober og gikk over ni dager. Den tiltalte mannen erkjente straffskyld for samtlige punkter i tiltalen, skriver rbnett.no.

I tillegg til de to voldtektene ble tiltalte dømt for fire andre overgrep der han fikk jenter til å utføre seksuelle handlinger med seg selv og sende videoopptak av dette til ham.

Mannen ble også dømt for et tilfelle av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år etter at han hadde samleie med ei jente.

I alle disse tilfellene kom mannen i kontakt med jentene i sosiale medier, først og fremst Snapchat.

Mannen ble også dømt for å ha oppbevart et stort antall bilder og videoer som seksualiserer barn.