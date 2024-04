– Dette har jeg gruet meg til, for det er kjipt å skuffe mange. Jeg skal gi beskjed til nominasjonskomiteen om at jeg ikke tar gjenvalg til Stortinget, sier Kaski til avisa.

– Jeg merker at jeg ikke har den fulle og nødvendige motivasjonen for å mønstre på i fire år til, sier hun og legger til:

– Jeg er sliten av mye av politikken. Jeg er ikke lei av de politiske sakene eller det politiske håndverket. Det liker jeg veldig godt, og jeg gleder meg til det neste året, sier Kaski.

Finnmarking innvalgt for Oslo

36-åringen er opprinnelig fra Kirkenes. Hun ble valgt inn på Stortinget i 2017 for Oslo. Hun sitter som medlem av finanskomiteen og er valgt inn i SVs gruppestyre.

Før hun kom på Stortinget, var hun partisekretær i to år. Nå medgir Kaski at hun er sliten av mye i politikken, som forhandlinger om både krisepakker og budsjetter.

– Og i tillegg er det ofte interne kamper i partipolitikken, som er det jeg har likt minst, sier hun til VG.

– Jeg kjenner meg ikke helt igjen i at jeg taper alle kamper. Men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Kirsti er uenige om en del politiske saker og har ulik politisk profil, sier hun videre.

SV-lederen syns det er trist

SV-leder Kirsti Bergstø er ikke glad for at Kaski slutter, men forstår valget hennes.

– Jeg syns det er trist at Kari Elisabeth ikke ønsker å stille til gjenvalg. Hun gjør en solid jobb for SV, er en viktig stemme for partiet både i fordelingspolitikken og miljøpolitikken, hun har tung erfaring og representerer viktige miljøer, sier Berstø til NRK.

– Samtidig har jeg forståelse for valget hennes. Hun har hatt krevende ansvar over tid, og etter åtte år på Stortinget kan det kjennes mye å forplikte seg for fire nye, sier SV-leder Kirsti Bergstø til NRK.

Kaski har i tillegg til sin politiske karriere lang fartstid fra miljøbevegelsen. Hun har sittet i sentralstyret i Natur og Ungdom, og vært nestleder og politisk ansvarlig i Zero, ifølge partiets nettside.