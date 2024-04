I sjette episode av Aktuelt får du først høre om mannen i 40-åra som er dømt for å ha satt fyr på sitt eget hus for å få forsikringspenger, noe han har nektet for.

Videre får du høre om elever fra Borgund videregående skole som har vært i utlandet på praksisopphold.

Politiet etterforsker fortsatt dødsulykka i Sula i januar i år. Ukas tredje sak handler om at de har bedt Statens vegvesen gjøre rede for hva slags advarsler de fikk, hvilke rutiner de har, og hva som ble gjort eller eventuelt ikke i tida før ulykka.

Podkasten ledes av Aleksandra Olsen, som får besøk av journalister som forteller om saker de jobber med. I denne ukas episode er journalistene Camilla Hjelmeseth og Eirik Meling med.

