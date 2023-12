– Det er stadig nye angrep på skipstrafikken i området, så vi vil vurdere situasjonen etter hvert som den utvikler seg i samarbeid med våre allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-opprørerne i Jemen har rettet en rekke angrep mot skip den siste tiden. Et norskeid skip ble mandag truffet i et angrep sør i Rødehavet.

USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten. Operasjonen kalles Prosperity Guardian og etableres innenfor rammen av den internasjonale maritime koalisjonen i området, Combined Maritime Forces (CMF).

Ti offiserer

Norge vil styrke bidraget til hovedkvarteret til CMF i Bahrain med inntil ti stabsoffiserer. De vil bli sendt ned til Rødehavet i løpet av kort tid. Det norske bidraget kan bli justert, understreker regjeringen.

Norge har unik kompetanse innen maritime operasjoner og har erfaring fra tidligere operasjoner i Rødehavet og Adenbukta, sier Gram, som understreker at det norske bidraget vil vare så lenge det er nødvendig.

– De norske stabsoffiserenes oppgaver blir å koordinere med og sørge for trygg passasje for sivile fartøy, sier han.

Så lenge trusselen varer

Skipsangrepene er totalt uakseptable, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap). Han sier at hele verden er avhengige av at handelsveiene til sjøs forblir trygge.

– Dette er dessverre et tegn på at når det blusser opp i Israel og Gaza, så er det en stor risiko for spredning. Vi har fryktet spredning til Vestbredden, det skjer. Vi har fryktet spredning til Libanon, det skjer i noen grad, men foreløpig mindre enn vi trodde, sier han til NTB.

– Så har vi fryktet at Jemen skulle bli trukket inn, og det er jo det vi ser tegn på nå.

Han sier at det som nå skjer, også er en påminnelse for at man må sørge for at selve hovedkonflikten kommer inn i et annet spor.

– Og vi har sagt til det kjedsommelige at en tostatsløsning er veien dit, men i mellomtiden må vi beskytte skipstrafikken vår, sier Barth Eide.

– Naturlig at Norge tar ansvar

Fri og trygg ferdsel for sivile skip er også av stor direkte betydning for Norge, understreker utenriksministeren.

– Det er til enhver tid rundt 40 norskkontrollerte skip i området. Det er i vår interesse å bidra til maritim regional sikkerhet og stabilitet i og rundt Rødehavet, og det er naturlig at Norge tar ansvar sammen med andre land i denne operasjonen, sier Eide.

Tirsdag skal Rederiforbundet møte Utenriksdepartementet om situasjonen. De er bekymret over situasjonen.

– Skipsfarten er en uskyldig tredjepart, og angrepene skjer i en av verdens viktigste ferdselsårer for sivil skipsfart, sa direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til NTB tidligere mandag.