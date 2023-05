Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik kommer med en rekke tiltak for å gjøre det lettere for kommunene å bosette flyktninger.– Det er viktig at kommuner som bosetter flyktninger også greier å støtte opp under dem når de skal ut i arbeid. Språkkunnskaper er viktig, og vi ser at mange av dem har behov for mer enn den ettårige norskopplæringen de får i dag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.