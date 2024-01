Innføringa av Helseplattformen får konsekvenser for kapasiteten til sjukehusa i Møre og Romsdal.

Det melder Helse Møre og Romsdal i pressemelding måndag.

Fram til slutten av april får over 5.000 tilsette i Helse Møre og Romsdal opplæring i det nye journalsystemet Helseplattformen.

– All akutthjelp vil bli prioritert og innbyggarane i Møre og Romsdal skal vere sikre på å få nødvendig helsehjelp også under opplæring og innføring av Helseplattformen. Vi forventar lengre ventetid og fleire fristbrot for planlagde behandlingar i tida framover. Vi arbeider med tiltak for å redusere ulempene med redusert kapasitet, seier administrerande direktør Olav Lødemel i pressemeldinga.

Opplæringa starta 3.januar.