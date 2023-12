– I likhet med de siste månedene dras sesongjusteringen fortsatt opp av den spesielt svake utviklingen høsten 2022. Ser vi på november flere år tilbake, er utviklingen svak tross den lille oppgangen, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Med nedgangen i november har boligprisene falt i fem av de siste seks månedene. Det kommer blant annet etter at Norges Bank har økt styringsrenta.

Så langt i år har boligprisene steget med 1,3 prosent.

Så langt i år er det lagt ut 100.424 boliger for salg i Norge, noe som er 0,9 prosent flere enn i samme periode i 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Venter svak utvikling også i desember

Totalt ble det solgt 6.683 boliger i november, noe som er 8,7 prosent færre enn tilsvarende måned i fjor.

Så langt i år er det solgt 87.714 boliger i Norge. Det er 0,8 prosent færre enn i samme periode i 2022.

Det tok i snitt 49 dager å selge bolig i november, som åtte dager mer enn gjennomsnittet i oktober.

– Vi venter også en svak utvikling i boligprisene i desember, men det store spørsmålet er hvordan januar 2024 vil bli. Januar er som kjent måneden med størst prisvekst i løpet av et år, sier Lauridsen.

– Robust bruktmarked

Novembertallene viser ifølge administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, at bruktmarkedet framstår som robust.

– Problemene i boligmarkedet er sterkt overdrevet. Faktum er at antall bruktboligsalg er på nivå med tidligere år, sett bort fra da styringsrenten sto i null under pandemien. Salget av brukte boliger går raskere enn før pandemien, sier Geving.

Banksjef Aage Ellingsund Christensen hos Nordea i Ålesund Foto: Bengt Flaten / Fjordingen

– Moderat prisfall i Ålesund

– Vår opplevelse er at fallet i prisene er moderat i Ålesund, og at gode objekter fortsatt selges. Der prisene er satt for høyt, kan det ta lengre tid. Det sier banksjef Aage Ellingsund Christensen hos Nordea i Ålesund i en kommentar til tallene.

– Det er stor usikkerhet i boligmarkedet nå, og våre økonomer tror på fortsatt nedgang i prisene de neste månedene. Når vi utover nyåret ser at rentene har stabilisert seg, kan markedet få et lite oppsving igjen, det harmonerer også med vårt inntrykk av at flere i området vurderer å vente med salg av boligen til rentetoppen er nådd, fortsetter han.

– En ting som har endret seg, er at stadig flere kunder velger å selge egen bolig først før de kjøper ny. På den måten vet de akkurat hva de har til rådighet for et boligkjøp, og det blir mer trygghet rundt økonomien i boligbyttet.

– Vi ser ellers at flere nå ønsker å «selge seg ned» - altså kjøpe en billigere bolig enn den de har, for å redusere gjeld og kostnader. Særlig gjelder dette kunder som nærmer seg pensjonstilværelsen, avslutter han.