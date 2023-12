Prisene blei delt ut onsdag. Vi snakker Sunnmørspostens hederspris, kulturpris og idrettspris.

Og: Årets hederspris, stemt fram av avisas lesere, går til Syver Blindheim fra Valderøya. 12-åringen har diagnosen Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose (JNCL) – barnedemens.

– Årets prisvinner har vist imponerende åpenhet. Og hans åpenhet har hatt stor betydning for mange. Ved å fortelle om sin situasjon har han fått folk til å engasjere seg og samle inn penger til forskning på barnedemens. Vi har lært et nytt ord i år. Tusen takk for innsatsen dere gjør, sa ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg blant anna da hun overrakte prisen.

– Den skal stå på rommet mitt, kunne Syver selv fortelle, i en forhåndsinnspilt video. Under selve prisutdelinga valgte han nemlig å la foreldra stå for takkinga.

– Det har skjedd masse spennende. Jeg vet at de sitter og skriver for harde livet om barnedemens og samler alt av forskningsartikler. De har lyst til å synliggjøre det, og det kommer mer. Og det er vi veldig glad for. Dette er egentlig bare første steg på et Norge som kjenner til barnedemens, sa pappa Øyvind Blindheim, etter først å ha takka for prisen.

Roer Jenny Marie Rørvik tok mot idrettsprisen på vegne av henne selv og makker Thea Helseth. Sistnevnte var med via video. Foto: Jan Erik Finsæther

Idrettsprisen til OL-klar duo

Idrettsprisen går til roerne Jenny Marie Rørvik (27) og Thea Helseth (27). Duoen fra Aalesunds Roklub ror en dobbeltsculler, og kvalifiserte seg i høst til OL i Paris 2024.

– Årets vinnere har jobba beinhardt i mange år. De har vært landslagsutøvere, og har vunnet flere NM-gull både individuelt og på lag. 2023 blei året de også fikk det internasjonale gjennombruddet sitt. Det gjorde de sammen, 21 år etter at de første gang møttes, til første skoledag på Volsdalen skole. I en verdenscupkonkurranse tok de seg til A-finale i dobbeltsculler. Det ga dem VM-billett, der de ni beste båtene også ville kvalifisere seg til OL. De to trossa all nervøsitet på startstreken, og presterte da det gjaldt som mest. De rodde inn til tredjeplass i B-finalen i VM, sikra OL-plassen for den norske dobbeltsculleren og blei de første kvinnelige roerne til å kvalifisere seg til OL siden 1996, sa nyhetsredaktør Sindre Halkjelsvik om tildelinga.

– Tusen takk. Ikke bare for den fine prisen her, men også for all oppmerksomhet vi har fått, både jeg og Thea, men også sporten vår de siste åra. Det synes vi er veldig kult. Vi sitter jo i samme båt, og gjør alt i lag, så vi synes jo det er veldig stas å få prisen sammen. Vi har skjønt det ikke er så vanlig, sa Jenny Marie Rørvik, da hun tok mot prisen på vegne av de to. Thea Helseth var for øvrig med via video.

Runar Gudnason sammen med kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen. Foto: Jan Erik Finsæther

Kulturprisen til multikunstner

Kulturprisen går til Runar Gudnason – rapper og frontfigur i gruppa Sidebrok, men også forfatter, gjendikter og filmskaper.

– Et særs bredspektra kunstnerisk talent som har satt mange og tydelige spor, sa kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen da hun delte ut prisen. Hun kom også inn på dokumentarfilmen til Gudnason, en film han egentlig hadde planer om å lage da han flytta til Danmark på midten av 90-tallet, men som først kom i vår. «Eg har ord» heter den, og har fått både pris, så vel som strålende kritikker.

Og nettopp «Eg har ord», men også det å bo på bygda, kom også Gudnason selv inn på, da han takka for prisen.

– En trenger faktisk ikke flytte til Oslo eller Bergen for å lage en prisvinnende dokumentarfilm. Det går an å lage en sånn og bo i Hovdebygda, ei bygd på Sunnmøre. Det har jeg gjort. Jeg dro bare bort i nabobygda Volda, der fikk jeg laga all animasjonen av verdensklasse som vi har brukt i filmen. All lyddesign er laga utpå Håvoll i Ørsta, mens produsenten er heilt «inna» Vik, altså Ørsta. Selv har jeg sittet i andre etasje på den gamle gården jeg bor i, og klippet denne filmen. Og jeg har internett, og jeg har flyplass. Det går an å bo her og drive med hva en har lyst til, sa han.

Mens det altså er leserne som kårer vinneren av hedersprisen, blir vinnerne av idrettsprisen og kulturprisen valgt av en jury.

Juryen til idrettsprisen har bestått av Bjørn Nedreskodje, Erika Skarbø, journalist Odd-Sølve Grannes og nyhetsredaktør Sindre Halkjelsvik. Kulturprisens jury har bestått av Lars Berg Giskeødegård, Janne Skarstein, journalist Line Helgesen og kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen.