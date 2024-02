Tibber aukar prisane frå 1. april. Då går påslaget frå maks 2 øre til maks 2,95 øre per kilowattime.

Samstundes går den månadlege avgifta frå 39 kroner til 49 kroner.

– Bakgrunnen for at påslaget aukar, er høgare rentekostnadar for straumhandel, skriv selskapet i ei pressemelding.