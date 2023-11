Ålesund kommune ble i 2023 bedt om å ta imot 470 flyktninger, 170 flere enn tidligere vedtatt, men da saken var oppe i formannskapet i august, sa politikerne nei til å ta imot mer enn de 300 flyktningene de allerede hadde sagt ja til.

Nå oppfordrer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) Ålesund kommune om å bosette 410 flyktninger i 2024.

Den store pågangen av flyktninger fra Ukraina som startet i mars 2022 har fortsatt gjennom 2023. Som følge av dette ba IMDI i 2023 norske kommuner ta imot til sammen 38.000 flyktninger, noe som er et rekordhøyt antall.

– Behovet for bosetting av flyktninger har aldri vært større, og bosettingen har samtidig vært rask. Kommunene har vist en svært positiv bosettingsvilje siden krigen brøt ut, og Ålesund kommune har gjort en viktig innsats i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. Dette er avgjørende i en kritisk tid og noe det er behov for å videreføre i 2024, skriver Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDI i henvendelsen til ålesundsordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) og kommunedirektør Jon Steven Hasseldal.

Fra krigen i Ukraina. Foto: Alexei Alexandrov NTB / AP

Det er uvisst hvor mange flyktninger som vil komme til Norge, men det er ventet stor pågang også i tiden fremover. Norge skal samtidig bosette flyktninger fra andre konfliktområder i verden, og det samla behovet for bosetting er derfor ventet å være høy også i 2024, og i det som IMDI karakteriserer som «den største massefluktsituasjonen i vår tid».

IMDI har beregnet et behov for bosetting av flyktninger i 2024 på nær 37.000 mennesker.

– Det er også forventet høye innkomster av barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar, påpeker Rieber-Mohn.

Derfor bes Ålesund om at seks av de 410 plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige under 15 år og to plasser til enslige mindreårige over 15 år, men at kommunen er noe fleksibel med hensyn til at alderssammensetningen av de enslige mindreårige flyktningene endrer seg.

Kommunen har fått frist til å svare på oppfordringen innen 25. februar 2024. I brevet vises det til aktuelle tilskuddsordninger for kommunen etter at flyktningene er bosatt.