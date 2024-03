Det er venta kø og trafikk over store delar av landet utover dagen, der det vil ta seg opp mest frå klokka 12 og utover ettermiddagen, opplyser Vegtrafikksentralen.

– Viss eg skulle ut å reise i dag ville eg nok vore på vegen allereie no eller venta til tidleg på kvelden, sa trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen aust til NTB klokka 7.30 onsdag morgon.

– Påsketrafikken har gått fint fram til no, men i dag skal siste pulje ut på vegane så vi forventar ein del trafikk mellom klokka 12 og klokka 16, sa ho den gong.

Klokka 13.30 har trafikken, som spådd, teke seg opp.

– Det er kø nordover frå Vangkrysset og på E16 frå Sollihøgda og nordover over Steinsletta i retning Hønefoss, seier Brunæs til NTB.

– Det er der det pleier å vere kø, men elles ser det ut som at trafikken går veldig greitt på E18 ut mot Drammen, legg ho til.

– Ver førebudd på forseinkingar

Tal frå dei siste to åra viser at onsdag i påskeveka, og dessutan 1. påskedag, er dagane med størst sjanse for forseinkingar på vegane.

– Begge dagane er det størst forseinking midt på dagen, rundt kl. 12–14. Ventar du med å reise til kl. 16 på onsdagen kan du sannsynlegvis køyre køfritt dei fleste stader, rår avdelingsdirektør Nils Karbø i Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Køyrer du midt på dagen må du vere førebudd på forseinkingar, særleg rundt dei store byane og på dei mest populære strekningane og fjellovergangane, legg Karbø til.

Han seier likevel at forseinkingar i påska primært er eit fenomen i Sør-Noreg. I Midt- og Nord-Noreg viser tidlegare tal ingen forseinkingar desse dagane.

Trafikkert ut av byen

Førebels lovar føret godt for dei som skal leggje ut på vegen i løpet av dagen.

– På hovudvegane er det stort sett bert og vått, men det kan vere enkelte glatte parti. Likevel ser det ut som at føret er ganske greitt, seier trafikkoperatør Brunæs.

Ho seier det er venta mest trafikk på dei store utfartsårane E6 nordover mot Lillehammer frå Oslo, Sollihøgda og Hønefoss og på E18 mot Drammen.

– Det er fordi folk skal til fjells, seier ho.

Hugs vinterdekk

Føret ser også bra ut på dei store fjellovergangane i Sør-Noreg. Politiet oppmodar likevel folk til å sørgje for at bilen er godt skodd for føret og til å ta seg god tid på veg til hytta og påskefjellet. Over Haukelifjell er det innført kolonnekøyring.

– Det er viktig å halde god avstand på vegen og ta tida til hjelp. Unngår vi stress så kan vi sleppe kollisjonar, seier operasjonsleiar Inge Landsrød i Søraust politidistrikt til NTB.

– Vi veit ikkje kor glatt det blir, men det verkar førebels greitt, så får vi håpe at det går bra for alle som skal farte av stad i dag, seier han.

Framleis vinterføre

Men sjølv om våren byrjar å vise sine første teikn rundt omkring i Noreg, er det viktig å hugse at det framleis er vinterføre fleire stader, understrekar Statens vegvesen.

– Sjølv om det er berre og tørre vegar i lågtliggjande strøk, er det gjerne snø og vinterføre på fjellovergangar og i høgare strøk, seier Karbø og legg til:

– Vent til over påske med dekkskifte, sørg for at bilen har full tank eller fullt batteri og ta med ekstra klede, mat og drikke. Dette er særleg viktig viss du skal over fjellet.

Også Røde Kors oppmodar påskebilistar til trygg køyring og til å vise omsyn i trafikken.

– Sett tryggleiken først, berekn god tid, køyr etter forholda og vis omsyn til andre trafikantar slik at alle kjem seg trygt fram, er oppmodinga frå Roy Worum, frå Røde Kors Hjelpekorps.

(©NPK)