Norsk Tipping forteller at ålesundskvinna var på besøk hos datteren sin. De to lurte fælt på hvorfor Norsk Tipping ringte på lørdagskvelden, og turte ikke helt å tro på millionærbudskapet i starten.

– Nei, du tuller med meg nå? spurte kvinnen flere ganger – før jubelen brøt løs:

– Dette er jo helt vilt. Fy flate, nå blir det fest.

Den nøyaktige premiesummen var 3.720.550 kroner.

Pusser opp huset

Norsk Tipping forteller telefonen om den store gevinsten kom brått på, men den ferske millionæren fra Ålesund visste hva deler av premien skulle brukes til.

– Nå kan jeg endelig gjøre ferdig oppussingsprosjektet på huset, og så kommer det til å bli den beste jula noensinne.

Vinnerkupongen hadde hun kjøpt med mobilen.

Lørdag var det også såkalt supertrekning i Lotto, der 37 personer og to andelsbanker vant en million kroner hver. En av dem var en mann i 60-åra bosatt i Volda.

Var på veg i seng

Norsk Tipping forteller at mannen var i ferd med å legge seg for kvelden da telefonen fra Hamar kom:

– Kjempegreier! Jeg skulle jo egentlig til å legge meg jeg nå, men dette var en hyggelig telefon å få.

Mannen fortalte at han har spilt Lotto i flere år og var svært glad for at det endelig var han som skulle ha flaks denne gangen.

Vinnerkupongen kjøpte han på Kiwi Spjelkavik i Ålesund.