– Et bredt rødgrønt samarbeid kan være en vegg som stopper høyrevinden. Folk trenger mer enn en levegg, de trenger politikk som virker i hverdagen, sier Bergstø til NTB.

Lørdag besøkte både hun og tidligere byrådsleder Raymond Johansen (Ap) årsmøtet i Oslo SV. Fram til i høst ledet Johansen et Oslo-byråd som samlet Arbeiderpartiet, SV og MDG og hadde støtte fra Rødt. Samarbeidet varte i åtte år.

– Oslo er et eksempel på at man får til viktig politikk for folk hvis man samler seg. Det å åpne dører for samarbeid gir resultater, sier SV-lederen.

Fem løfter

Bergstøs håp at Senterpartiet også vil slutte seg til samarbeidet, slik at de fem rødgrønne partiene kan gå til valg med noen felles løfter til velgerne.

– Det ville være en fordel om vi kunne gå til valg med for eksempel fem punkter som partiene kan enes om. Det kunne gi grunnlag for å mobilisere både fagbevegelsen og miljøbevegelsen, mener Bergstø.

Hun varsler at tannhelsereform, omfordeling, vern av natur og å få ned klimautslippene vil være viktig for SV, men understreker at hun ikke skal definere hva de fem løftene skal være.

– Det er ikke en felles plattform du ønsker?

– Å forhandle fram en plattform på forhånd er krevende, all den tid man har en regjering som har en plattform de skal styre etter, sier Bergstø.

Rødgrønt alternativ

Også Johansen mener de rødgrønne partiene bør se til Oslo - og til erfaringene fra det rødgrønne regjeringssamarbeidet fra 2005-2013. Han er bekymret for at høyresiden står samlet i valgkampen i 2025 samtidig som det er mer uklart hva som er det rødgrønne alternativet.

- Politikk er å ville. Det er mulig å gjøre noe hvis vi drar i samme ende av tauet, sier han til NTB.

Men en del av budskapet til Oslo SV er også å vise ansvarlighet. Å sitte halveis i opposisjon, slik SV gjør på Stortinget i dag, kan virke attraktivt, påpeker han. De får være med å lage budsjett, samtidig som de har frihet til å fronte egen politikk.

- Et samarbeid forplikter ikke bare Ap, understreker han.

Johansen er nå generalsekretær i Norsk Folkehjelp, men sitter fortsatt i Aps sentralstyre. Han vil ikke ta stilling til SVs forslag om å gå sammen om noen felles løfter, men sier det blir diskusjoner om strategi fram til neste landsstyremøte.

- Man bør ha et mål om å ha en flertallsregjering, det må vi diskutere strategisk fram mot valget, sier han.

Meningsmålingene tyder på at både Ap og Sp lekker velgere i stort monn til høyresiden. Men det betyr ikke uten videre at Aps svar bør være å legge seg til høyre, mener Johansen,

Politisk retning

Budskapet om rødgrønn samling blir en del av temaet til Oslo SVs årsmøte i helgen.

– Grunnen til at vi lyktes så godt i Oslo, var at vi ikke smalt døra igjen for hverandre. Klart det var tøffe forhandlinger. Men vi satte visjonen om en felles politisk retning foran enkeltsaker, sier Oslo SVs leder Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hun viser til flere tiltak som først ble gjennomført av det rødgrønne samarbeidet i Oslo, og nå senere har blitt nasjonal politikk med Ap og Sp i regjering, og SV som budsjettpartner. Det gjelder blant annet gratistid på SFO, Oslo-modellen for et anstendig arbeidsliv og tiltak mot kommersielle barnehager.

Oslo Ap konkluderte i høst med at regjeringssamarbeidet ikke var særlig populært og anbefalte partiledelsen å «søke et bredt samarbeid fra sentrum til venstre for å sikre en flertallsregjering.»

Sp lukket døra

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har selv ønsket å ha SV i regjering. Men Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har vært klar på at han verken vil ha SV eller MDG inn i regjering, meldte Aftenposten i høst.

– Jeg tror Sp som andre partier må ha en prosess om hvordan de ønsker å samarbeide og med hvem, men det er viktig for meg at partier ikke lukker dørene for hverandre, sier Bergstø.

Hun påpeker at regjeringsmakt er noe man må forhandle om når valgresultatet er klart.