Robert Ervik (29) styrer eit konsern med åtte linefartøy, 20 dotterselskap og 350 tilsette. Foto: Håvar Fagerli

Robert (29) leiar landets største linebåtreiarlag på sin måte – det involverer både ein spesiell klesstil, Lego og hunden Lexi

Robert Ervik (29) starta som toppsjef i Ervik Havfiske AS for to år sidan. Eit av grepa han har tatt for å ha fullt fokus på jobben er å byte ut heile garderoben.