Pollestad ble spurt om eggmangelen i spørretimen i Stortinget onsdag. Da kom han rett fra et møte med Nortura.

– På spørsmål fra meg om det blir nok egg til påske, så svarer Nortura ja, sa Pollestad.

Men noen egg-garantist vil han ikke være.

– Jeg kan ikke, når vi står her noen dager før påske, få høner til å legge flere egg, sier han til NTB.

Spår eggmangel

I et intervju med Nationen sier Pollestad at norske forbrukere må være forberedt på at det kan være knapphet på egg i forkant av påske i årene framover – men han vil ikke nekte nordmenn i å hamstre.

Han sier også at norsk industri må ta ansvar for å kjøpe norske egg hele året – og unngå importegg. Pollestads råd er at man kjøper de eggene man trenger.

– Det kommer til å være egg i butikken tredje påskedag. Du trenger ikke hamstre helt til 17. mai.

– Det kommer til å være mulig å få tak i egg, selv om det i kortere perioder er tomt og litt glissent i hyllene, sier landbruksministeren.

Sjokoladeegg

Også i stortingssalen onsdag følte Pollestad behov for å ta forbehold om eggmangelen.

– Jeg er vokst opp på et hønseri, men selv med den bakgrunnen legger jeg ikke egg, sa han.

Det var Høyres Lene Westgaard-Halle stilte Pollestad til veggs om eggemangelen idet den gule høytiden nærmer seg med stormskritt. Og hun er ikke optimist.

– Jeg har dessverre liten tiltro til landbruksministerens vurderinger her. Jeg tror sjansen er større for å få tak i sjokoladeegg enn vanlige egg denne påsken, og det understreker behovet Høyre har løftet flere ganger: Stortinget må ta en skikkelig gjennomgang av markedsreguleringene på dette området, sier hun til NTB.

– Reguleringen består

Det nærmest knaste i eggeskall på det røde teppet i stortingssalen, der de to mesket seg med omelett og eggerøre og andre ordspill for å live opp debatten. Men bak den lettbeinte tonen gjemmer det seg en tung diskusjon om ordningene som beskytter norsk landbruk.

– Jeg vil aldri bruke en feilslått landbrukspolitikk i andre land og et salmonellautbrudd i Sverige til å endre noe som har tjent norske forbrukere og norske bønder godt over tid. Markedsreguleringen skal bestå. Det er en viktig del av den norske landbruksmodellen, sa Pollestad.

Han mener en av årsakene til eggemangelen er et utbrudd av salmonella hos Sveriges største eggprodusent.

Men han påpekte også at regjeringen skal se på forskriften som handler om fordeling av egg mellom forbrukere og matindustrien.

– Vi må se på om det regelverket er tydelig nok og godt nok. Det er den endringen som jeg kan gjøre. Det finnes ingen løsninger på kort sikt, sier Pollestad til NTB.