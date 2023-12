Mistenkt: Ei etterforsking i ei straffesak startar ofte med at ein person får status som mistenkt i saka. Dette er ikkje nokon formell status som gir den mistenkte større rettigheiter enn frå før.

Sikta: Ein person mistenkt for å ha gjort lovbrot kan få juridisk status som sikta på forskjellige tidspunkt under etterforskinga av ei straffesak (til dømes får alle som varetektsfengslast status som sikta). Ein mistenkt får status som sikta når «påtalemakta har erklært ham for sikta eller når forfølging mot ham er innleia ved retten eller det er bestemt eller gjennomført pågriping, ransaking, beslag eller liknande forholdsreglar retta mot ham»(straffeprosessloven § 82).

Siktingar kan fråfallas under etterforskinga slik at personen ikkje reknast som sikta ved avslutta etterforsking. Ein mistenkt får ikkje status som sikta ved at det gjennomførast hemmelege etterforskingsskritt som til dømes kommunikasjonskontroll mot vedkomande.

Tiltalt: Når etterforskinga er ferdig, tek politiet ut tiltale dersom dei meiner dei kan bevise for retten at personen er skuldig. Tiltalen sendast til retten og får ein dato for rettssak.