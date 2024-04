Det fremgår av dommen at den ansatte over en tiårsperiode har bedratt selskapet for nær 5,5 millioner kroner. Pengene må betales tilbake, skriver Bergens Tidende.

Bedrageriet har blitt gjennomført ved at det har blitt skrevet inn uriktige opplysninger om fiktive krav i selskapets saksbehandlingssystem.

Ifølge dommen ble det blant annet laget falske eposter, som ser ut som korrespondanse mellom en saksbehandler og tredjeparter som har pengekrav.

Forholdet er et svært alvorlig tillitsbrudd mot egen arbeidsgiver, heter det i dommen.

Den tidligere ansatte skal i liten grad ha brukt pengene på luksus, men har fått råd til å leie en leilighet vedkommende ellers ikke ville hatt råd til å leie.

Rettssaken gikk som en tilståelsessak. Politiadvokat Anja Mathiesen la ned påstand om fengsel i to og et halvt år.