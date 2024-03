Regjeringens samlede økonomiske ramme på 1308 milliarder kroner blir finansiert med 1208 milliarder i statlige midler. 100 milliarder skal betales av bilistene i form av bompenger.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier bompenger er et viktig virkemiddel for å få finansiert ny vei, og han frykter ikke kritikk for bompengesummen i denne utgaven av nasjonal transportplan.

– Det er sånn at vi bruker mindre bompenger enn våre forgjengere. Ketil Solvik-Olsen (Frp) brukte 34 milliarder mer enn meg, Hareide (KrF) brukte 23 milliarder mer enn meg, så jeg vet ikke helt hvor den kritikken skal komme fra når det gjelder det politiske fellesskapet, sier Nygård.