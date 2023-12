Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel om mye regn i midtre og indre del av Vestland.

Årsaken til farevarselet er et lavtrykk mellom Island og Grønland som skaper en atmosfærisk elv. Atmosfæriske elver er varm, fuktig luft fra Atlanterhavet som fraktes ved hjelp av kraftige vinder i atmosfæren.

Når luftmassene kommer til Norge, fører fjellene til at vanndampen blir omgjort til regn.

Ruskete vær på Nordvestlandet

Vakthavende statsmeteorolog Anne Solveig Andersen forteller at farevarselet for Nordvestlandet (Sunnmøre og Nordfjord) blir på gult nivå.

– Det er venta en del nedbør. Varselet gjelder fra natt til lørdag og fram til kvelden. Det blir ca. 40–70 mm nedbør over en 12-timersperiode, forteller Andersen til Sunnmørsposten.

Da er det fare for at sluker går tett og at det blir en del overflatevann på vegene.

– Bakken er kald mange steder og ved overgangen til mildvær så kan dette ofte gi vanskelige kjøreforhold, advarer meteorologen.

Vil ikke avskrive hvit jul

Det blir heller ikke fritt for vind på Nordvestlandet, men per nå er det ikke opp i farevarsel-nivå.

– Kort fortalt blir det en helg med mye ruskevær. Vinden øker på fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden i dag, sier Andersen.

Vi legger bak oss en periode med stabilt og kaldt vær. For den som håper på hvit jul er alt åpent.

– Nå er vi inne i en periode med mye lavtrykk. Det kan være at det blir kjøligere luft utover i neste uke, men det skal være mye skiftende vær framover. Så vi kan ha flaks for dem som ønsker hvit jul, om vi blir liggende på nordsida av lavtrykkene. Men dette er foreløpig åpent. Men jeg vil ikke avskrive at det blir hvit jul på Nordvestlandet, sier statsmeteorologen.

Skredvarsel

NVE melder at det blir faregrad fire: «Stor snøskredfare» i fjellene på Sunnmøre lørdag. «Temperaturstigning og regn gjør at naturlige skred ventes å gå på vedvarende svake lag i snødekket. Unngå skredterreng», skriver de på varsom.no.

NVE forventer mange våte skred som er naturlig utløst lørdag.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, advarer de.

I deler av Vestland advarer de også om jord-, sørpe- og flomskred.