Vulkanutbrudd på Island

Det er vulkanutbrudd på Reykjanes-halvøya på Island etter flere jordskjelv. Utbruddet kommer etter ukevis med mindre skjelv i området.

Ifølge islandske meteorologer er det fare for at lavaen kan nå fiskelandsbyen Grindavik, som ble evakuert i november etter hundrevis av mindre jordskjelv.

Mer enn 110 personer omkom i jordskjelv nordvest i Kina

Minst 111 mennesker mistet livet og mer enn 230 ble skadd da et jordskjelv rammet grenseområdet mellom provinsene Gansu og Qinghai i Kina tirsdag, melder statlige medier.

Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC hadde skjelvet styrke på 6,2, mens kinesiske medier anslår styrken til 6,1. Det fant sted på 35 kilometers dyp, og episenteret var 102 kilometer sørvest for Gansus provinshovedstad Lanzhou, ifølge EMSC.

WHO: Sykehus Israel stormet, er ute av drift

Etter at Kamal Adwan-sykehuset nord på Gazastripen ble stormet av israelske styrker forrige uke, er driften ved sykehuset stanset og pasienter evakuert, ifølge WHO.

Ifølge palestinske myndigheter brukte israelske styrker en bulldoser til å ta seg inn i sykehuset, og fordrevne mennesker som søkte tilflukt der, ble drevet på flukt. Israel hevder at sykehuset ble brukt av Hamas-krigere. Verdens helseorganisasjon (WHO) sier til nyhetsbyrået at de jobber med å skaffe seg informasjon om sykehuset.

– Etter det vi kjenner til er ikke sykehuset funksjonelt mer, sier Richard Peeperkorn til Reuters. Han leder WHOs arbeid på Gazastripen.

Flere fjelloverganger i Sør-Norge er stengt

Både fylkesvei 50 Hol – Aurland, riksvei 7 Hardangervidda og fylkesvei 53 Tyin – Årdal er stengt tirsdag morgen på grunn av dårlig vær.

I tillegg er det innført kolonnekjøring over E134 Haukelifjell på strekningen Vågslitunnelen – Haukelitunnelen øst, og på riksvei 13 Vikafjellet, melder Vegtrafikksentralen sør natt til tirsdag.

Ifølge Statens vegvesen skal det tas en ny vurdering på de fleste strekningene i løpet av tirsdag formiddag.