– Politiet på Sunnmøre har begynt arbeidet som kan ende med bruk av makt, forteller politimester Ingar Bøen til Vårt Land.

Suel Hussein Kassembo fra Burundi i Sentral-Afrika gikk i kirkeasyl i Herøy kirke i nyttårshelgen. Politiet prøver å overtale Kassembo til å forlate kirkeasylet, men om dialogen ikke fører fram, er de forberedt på å bruke makt.

– Det kan bli aktuelt å gå inn i kirken etter hvert. Det vil ikke bli gjort uten at man først har hatt dialog – både med kirkeasylanten og representanter for kirken, sier politimesteren.

Får bruke makt i kirken

Saken kan dermed bli en prøvesak for justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) nye kirkeasylpolitikk. Mehl opphevet i april i fjor instruksene og retningslinjene som i 30 år har hindret politiet i å gå inn i kirker for å hente ut kirkeasylanter med makt.

Beskjeden fra Justisdepartementet er klinkende klar:

– Det vil fremover ikke lenger være særskilte retningslinjer for fremtidig uttransport av personer som har tatt opphold i kirker. Det betyr at om det skulle oppstå nye tilfeller av kirkeasyl, skal sakene løses i tråd med politiets vanlige rutiner.

Biskop-protest

Da regjeringen strammet inn reglene i fjor, gjorde landets biskoper det klart at de sterkt vil protestere mot unødig maktbruk i norske kirkerom.

– Bispemøtet i Den norske kirke deler Justis- og beredskapsdepartementets ønske om at kirkeasyl ikke er en ønsket situasjon. Men vi vil sterkt protestere mot unødig maktutøvelse i et hellig rom, het det i en felles uttalelse fra biskopene.

Bispemøtet framholdt at kirkeasyl bygger på en tusenårig tradisjon, hvor mennesker i en desperat livssituasjon søker til hellige rom for beskyttelse.

– Dersom politiet bruker makt for å hente mennesker ut av et kirkerom, innebærer det et dramatisk brudd med kulturell sedvane og en tusenårig tradisjon hvor kirkerommet har vært et rom uten våpen og ordensmakt.

Ble utvist i 2010

Oslo tingrett slo i desember fast at utlendingsmyndighetene kunne sende Kassembo ut av landet, men han ønsker å bli i Norge fram til ankesaken hans er avgjort i lagmannsretten.

Kassembo kom ifølge NRK til Norge i 2005 og søkte om asyl. Han oppga at han var 16 år. Han fikk avslag på asyl i januar 2007 og ble utvist i 2010. Senere har han også fått avslag på arbeidstillatelse. Norske myndigheter har liten tro på hans historie og mener han er eldre enn han sier, og at han kommer fra nabolandet Tanzania, ikke Burundi.