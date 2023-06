Avslutter: Lars Olav Hustad avslutter et kapittel i livet ved å flytte fra Rauma og lokalpolitikken han har vært en del av i over 20 år. – Per nå savner jeg et mer engasjert og målrettet kommunestyre i Rauma, sier den tidligere ordføreren. Foto: Evy Kavli

Takker for seg: – Kan ikke si jeg aldri kommer tilbake

Interessen for politikk har preget hele livet til Lars Olav Hustad. Hans mantra har alltid vært å prøve å skape noe som utvikler samfunnet. Nå forlater den tidligere så profilerte ordføreren Rauma og det han har bygget opp, for Molde by.