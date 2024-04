Løke, som ønsker å toppen av Mount Everest uten oksygen, har hatt med seg kjæresten fram til nå, men etter en kuttskade og høydesyke stanser ekspedisjonen for Oterhals mandag.

– Helén har vært en fantastisk støttespiller så langt i ekspedisjonen, og vi har hatt det kjempegøy på tur. For at jeg skal ha fullt fokus på oppgaven jeg nå skal gjøre, har vi i dag kommet fram til at det beste for begge parter er at hun reiser til Katmandu. Da slipper jeg å ha dårlig samvittighet for at hun sitter i Base Camp og venter mens jeg klatrer, sier Løke til avisen.

Den tidligere landslagsspilleren i håndball skal etter planen nå toppen av verdens høyeste fjell om under en måned. 44-åringen forteller til Nettavisen at det er nå alvoret starter.