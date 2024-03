Er du klar for latere dager med familie, påskegodt, Påskelabyrinten og uteaktiviteter? Lurer du videre – som vi, på hvordan været blir i høytida?

Det kan vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen hos Meteorologisk institutt fortelle mer om.

– Det kan være greit å nyte sola nå, sier hun når vi, etter et kjapt kikk på Yr.no lurer på om vi kanskje bør skynde oss ut.

– Tirsdag ser nemlig ut til å bli den fineste dagen på ei stund på Nordvestlandet. Alt fra tirsdag kveld vil det skye gradvis til fra sør, og selv om vi ikke snakker om store mengder, kan det komme litt snudd og snø alt seint tirsdag, sier hun.

– Stemmer det at det ligger an til å bli ganske så grått heile vegen ut mars måned?

– Det blir i hvert fall mer skya vær ut mars enn det vi har nå. Med det sagt er det ikke slik at det blir dårlig vær heile tida: Selv om vinden vil øke på litt, fra frisk bris i kveld til opp i liten kuling onsdag, vil det være ganske rolig vindmessig i påska. Det blir heller ikke store nedbørsmengder, og når det gjelder temperaturen vil det de neste dagene bli mildere, før det ser ut til å bli noe kaldere igjen mot slutten av påska.

– Hvor sikkert er varselet?

– Ganske sikkert. Ikke slik at jeg tror vi kommer til å treffe fra time til time heile tida, men likevel såpass sikkert at jeg kan si at vi går mot en gråere værtype med mer skyer. Innimellom blir det imidlertid lange perioder med heilt ok vær, sier meteorologen.