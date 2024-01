Luftvernsirenene gikk over store deler av landet i morgentimene, og det ukrainske militæret varslet om et storstilt luftangrep mot flere ukrainske regioner.

– Kyiv, søk tilflukt, skrev forsvaret på meldingstjenesten Telegram og opplyste at den ukrainske hovedstaden var truet av angrep med ballistiske raketter.

Både militæret og lokale myndigheter i flere regioner meldte om fare for massive angrep. I Kryvyj Rih, Zaporizjzja, Kharkiv, Dnipropetrovsk og Khmelnytskyj ble det meldt på Telegram og andre sosiale medier om at russiske raketter hadde truffet ukrainske mål.

Kvinne såret

I Ukrainas nest største by Kharkiv ble minst én kvinne såret, skrev byens ordfører Ihor Terekhov på Telegram. Han opplyste videre at et industrianlegg var truffet og sto i brann.

I byen Zaporizjzja ble det hørt flere eksplosjoner, og regionguvernør Jurij Malasjok sier at minst to mennesker er såret og at russiske raketter slo ned i boligområder.

Ukrainske militærledere i andre byer, deriblant Dnipropetrovsk og Khmelnytskyj, melder også om at deres byer var under angrep.

Noen timer senere ble alarmen avblåst med et varsel om at faren var over.

Flere store angrep

Russland har den siste tiden utført flere omfattende rakett- og droneangrep i Ukraina. Rett før nyttår ble til sammen 39 mennesker drept på én dag som følge av russiske angrep mot blant annet hovedstaden Kyiv.

I tillegg ble 25 mennesker drept i den russiske grensebyen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Mandag morgen ble om lag 300 mennesker midlertidig evakuert fra byen på grunn av fare for ukrainske angrep, ifølge guvernøren i Belgorod.