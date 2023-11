I slutten av oktober blei det arrangert eit digitalt, direktesendt foreldremøte med fokus på korleis det er å vere ung i Ålesund, Sula og Giske.

Bakgrunnen for møtet var blant anna data frå Ungdata-undersøkinga, som blei gjennomført i vår.

Blant dei som snakka til foreldra var representantar frå SLT-nettverket (samordning av lokale-rus- og kriminalitetsførebyggande tiltak), samt politikontakt Mirjam Ulstein frå Møre og Romsdal politidistrikt.

Ho bad vaksne følge med på kva ungdommen gjer på mobilen.

Narkotika på Snapchat

– Oppfatninga om at politiet ikkje lenger jobbar med å bekjempe narkotikakriminalitet, er feil. At narkotika er lov når det er til «eige bruk», det er også feil.

Det sa politiførstebetjent Mirjam Ulstein under sendinga.

Ulstein sa at sjølv om politiet ikkje kan straffedømme barn under 15 år, er dei pliktige til å etterforske saker om ein mistenkt er mellom 12 og 15 år. Dei kan og sette inn tiltak som dialog med foreldre og involveringa av barnevernet.

Ho kan opplyse om at ungdom heilt ned i 14-årsalderen kjøper narkotika i Ålesund-området og salet ofte går gjennom Snapchat eller krypterte chattetenester som Telegram og Signal. Ulstein ber foreldre om å følge med.

– Det er grunn til å lure dersom du oppdagar at ungdommen din sender fleire uforklarlege småbeløp frå sin Vipps-konto. Samstundes bør ein vere årvaken på åtferdsendringar, utskifting av omgangskrins og markant dårlegare skuleprestasjon.

Politiførstebetjent Mirjam Ulstein. Foto: Skjermdump frå det digitale foreldremøtet.

– Smil og si hei

Ulstein meiner at om ein har ei konkret bekymring for at ungdommen er innblanda i rus eller kriminalitet, er det ikkje noko som heiter at telefonen er privat.

– Då har du som føresett moglegheit til å avkrefte eller bekrefte di bekymring.

Ho er klar på at politiet driv førebyggande arbeid og dei patruljerer både fysisk og digitalt. Blant anna følger dei med på skular, barnehagar og andre opphaldsstedar der ungdom ofte oppheld seg på kveldstid og helg.

Det er ikkje problematisk i seg sjølv av ungdom heng der, men mange av disse plassane er ofte utan innsyn og det er rapportert om funn av utstyr knytt til narkotikabruk, samt hærverk og innbrot. Ulstein seier at det kan vere lurt at vaksne legg kveldsturen sin innom desse stadene.

– Ikkje for å jage eller skremme, men for å vise at dei er til stade. Det er positivt med vaksne som anerkjenner, smiler og seier hei. Som kanskje tek ein prat. Lokalmiljøa vil mest sannsynleg opplevast tryggare dersom alle bidreg på sine måtar.