Omstendighetene rundt den dramatiske hendelsen er uklare. Ifølge CNNs reportere på stedet sto en mann i flammer i over tre minutter.

Politifolk stormet til med brannslukningsapparater, og den unge mannen ble hentet på båre og kjørt bort i ambulanse. Brennende klær lå igjen på stedet, og det var en sterk lukt av brennende kjemikalier i lufta.

Ifølge New Yorks brannvesen er mannens tilstand kritisk, melder BBC.

Hendelsen skjedde i en park over gata fra rettslokalet, der politiet har henvist demonstranter, både Trump-tilhengere og Trump-motstandere, og der pressen også holder stand.

Meldingen kom like etter at retten hadde tatt lunsjpause. I etterkant sto en Secret Service-agent og snakket med Trump på galleriet i retten, ifølge CNN.

Hendelsen skjedde like etter at de siste jurymedlemmene ble utpekt. Det er dermed klart for at behandlingen av selve skyldspørsmålet i saken kan begynne.

Det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak i forbindelse med rettssaken, som finner sted i 15. etasje i rettsbygningen. Rettssalen er full av Secret Service-agenter, politi og rettsbetjenter.