– Jeg blir sittende til en etterfølger er klar, og fram til det skjer skal jeg ha fullt fokus og oppmerksomhet på de mange prosjektene vi holder på med, forsikrer hun.

– Hvorfor velger du å slutte nå?

– Fordi jeg mener det er et riktig tidspunkt. Jeg har hatt denne jobben lenge, og det er på tide å slippe nye krefter til. Sunnmørsposten går godt. Vi har hatt opplagsvekst sju år på rad og lesertallene stiger. Vi har også ligget helt i front når det gjelder digitalisering og nye måter å formidle journalistikk på. Sunnmørsposten er i godt driv – ikke minst takket være flinke ansatte i alle ledd.

Hanna Relling Berg har i høyeste grad gått gradene i Sunnmørsposten. Hun starta som sommervikar på Stranda-kontoret, ble fast ansatt på Ørsta-kontoret før hun kom til Ålesund der hun jobba som nyhetsjournalist i flere år før hun ble reportasjesjef og kultur- og featureredaktør. I 2007 ble hun Sunnmørspostens første kvinnelige sjefredaktør.

– Den gangen tenkte jeg at jeg i hvert fall skulle ha jobben i ett år, smiler hun.

Når det ble 17 år, så forsikrer Relling Berg at det først og fremst handler om at det har vært en spennende og meningsfull jobb.

– Som i resten av samfunnet har den teknologiske utviklinga i vår bransje også vært formidabel, men fortsatt er den gode og uavhengige journalistikken det aller viktigste. Og aldri har det vel vært viktigere enn akkurat nå med sannhetssøkende journalistikk som er helt nødvendig for at demokratiet skal fungere. I likhet med andre lokal- og regionaviser, skal Sunnmørsposten passe på det som skjer i samfunnet og være en møteplass der folk kan utveksle meninger.

Har vært motbakker

Selv om pilene peker oppover for Sunnmørsposten nå, legger ikke Hanna Relling Berg skjul på at det også har vært motbakker.

– Det er først og fremst økonomien som har vært utfordrende, men det snudde da vi i 2015 kunne begynne å ta betalt for journalistikken som ble publisert digitalt.

– Mange aviser reduserer antallet utgivelser på papir. Er dette aktuelt for Sunnmørsposten?

– Svært mange aviser på vår størrelse har valgt å gi ut færre papiraviser, og dette er også noe vi er nødt til å vurdere. Det handler blant annet om at folks leservaner har endra seg, og at det har blitt stadig dyrere å trykke og distribuere papiravisene. Vi må ta de nødvendige valga som kan bidra til å styrke Sunnmørsposten. Vi skal være først og best med å få ut nyhetene, vi skal drive med undersøkende og tidkrevende journalistikk og vi skal legge forholda til rette for debatt der folk i alle aldre kan delta.

En rekke verv

Hanna Relling Berg har i tillegg til redaktørjobben hatt en rekke verv i ulike presseorganisasjoner. Hun har vært både styremedlem og styreleder i Norsk Redaktørforening og nestleder i styret for Norsk Presseforbund. Hun har også sittet i styret for den norske avdelinga av IPI, som er en internasjonal organisasjon for pressefrihet.

– Dette har rett og slett vært en fantastisk reise, og jeg er utrolig stolt over alt vi har fått til. Og på tross av at både avisa og leserne forandrer seg, skal «Vigra-bibelen» fortsatt passe på lokalsamfunnet og være til å stole på.

– Og hva er planen for pensjonisttilværelsen?

– Jeg ser fram til å få bedre tid med familien som blant annet består av fire, snart fem barnebarn. Kanskje blir det også tid til å skrive og holde foredrag. Det vil tida vise.

– Hanna har vært en god og samvittighetsfull redaktør som har hatt stor betydning for utviklinga av Sunnmørsposten, men jeg har stor forståelse og respekt for at hun ønsker å gi seg nå og få bedre tid med familien.

Det sier Harald H. Rise som er styreleder i Sunnmørsposten. Rise var også sjefredaktør i 13 år før Hanna Relling Berg overtok.

Etterfølger

– Og nå må dere ut på redaktørjakt?

– Det er jo ei stund siden hun informerte oss om at hun ønsker å gå av, men hun har også gitt oss god tid til å finne etterfølgeren. Og vi er godt i gang med å planlegge prosessen og sondere hvilke muligheter som finnes.

– Har du noen i kikkerten?

– Det er mange spennende kandidater der ute, men vi har ingen spesielle i kikkerten. Det viktigste er at vi finner den rette personen for Sunnmørsposten, og det er jeg sikker på at vi gjør. Sunnmørsposten er et attraktivt mediehus, og jeg er helt sikker på at det ikke skal bli noe problem å finne ny sjefredaktør.

– Bør vedkommende være sunnmøring?

– Det er alltid en fordel å være forankra i og forstå det området en virker i. Men ingen ting er umulig. Heller ikke at avisa får en sjefredaktør som kommer helt utenifra, sier Harald H. Rise.

Han regner med at ny sjefredaktør kan være på plass rett over sommeren.