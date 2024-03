Det opplyser selskapet i en pressemelding.

Krohn Dale døde i en alder av 77 år etter å ha blitt sjuk høsten 2022.

I 2005 etablerte han selskapet Acel, på basis av ABB sin virksomhet i den marine sektoren i regionen. Siden har Acel vokst seg til å bli et stort og sentralt selskap både i i regionen og gjennom det grønne skiftet.

Kraftig vekst

Eystein Høegh Krohn Dale ble født i Ålesund 16. desember 1946 og studerte ved Queen Mary University of London og jobbet i tiden etter i selskapene Kongsberg, Lehmkuhl, Donn og Merkur i Oslo og Harstad før han kom tilbake til Ålesund i 1991, og tok over som adm. dir. i ABB Installasjon.

Siden han etablerte Acel i 2005 har de vokst til over 170 ansatte totalt, og har en omsetning på nesten 350 millioner kroner.

– Under Eystein sin ledelse har Acel vokst seg til å bli en trygg arbeidsgiver i regionen. Hans ønske om å etablere trygge og lønnsomme arbeidsplasser var sentralt i hans virke, står det i pressemeldingen.

Gode minner og historier

– Det er mange av oss som har gode historier og mange gode minner om Eystein og hans ledelse, hans sosiale natur og hans rolle i våre sosiale arrangement. Han var en inspirator for mange i selskapet vårt, en generøs og raus leder som var svært glad i og inkludere og involvere de ansatte i Acel i både sosiale og faglige sammenhenger. Ingenting gjorde Eystein gladere enn å se at ansatte i Acel jobber her i hele generasjoner og at en som er lærling en dag, en annen dag kan være leder, skriver Lars-Martin Krohn-Dale til Sunnmørsposten.

Eystein kunne være spørrende og utfordrende, men det lå alltid et lunt smil i øyekroken hans.

– Hans jordnære stil gjorde det enkelt å snakke med Eystein om utfordringer og muligheter som jobben vår medfører. I takknemlighet lyser vi fred over hans minne, og våre tanker går til hans kone Liudmila, barn Christina, Michel, Lars-Martin og Lena og barnebarn, skriver Lars-Martin.