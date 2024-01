– Vi forventer fortsatt en del kraftige vindkast, med en gradvis økning utover onsdagskvelden. Det dreier seg om full storm, eventuelt sterk storm fra sørvest, forteller vakthavende meteorolog Magnus Haukeland til Sunnmørsposten tidlig onsdag kveld.

Da hadde de verste spådommene for ekstremværet «Ingunn» ikke slått til for Sunnmøre. Allerede tidlig på dagen ble det klart at det røde farevarselet ble nedjustert til et oransje farevarsel.

– Vinden dreier litt sørvest, men ikke en stor endring. Vi forventer vindkast på 35–42 m/s onsdag kveld.

Fra Solavågen ferjekai tidligere onsdag. Foto: Jan Erik Finsæther

For Møre og Romsdal vil det være en gradvis nedgang i vindstyrke fra midnatt. Farevarslene for vind utgår klokka 04 natt til torsdag.

Nytt farevarsel

For torsdagen vil det fortsatt være vindfullt, med vind mer fra nordvest.

– På formiddagen er det snakk om stiv kuling. Da begynner et gult farevarsel for snø, i forbindelse med lavere temperaturer og snø- og haglbyger, sier Haukeland.