Møre og Romsdal politidistrikt melder at de har kontroll på personer i forbindelse med brannen.

– Ellers uavklart. Nødetater er på veg, skriver politiet i ei melding klokka 13.07.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt sier til Sunnmørposten at det brenner i ei gassflaske om bord i en fraktebåt ved et asfaltanlegg i Bingsa.

– Brannvesenet driver forebyggende tiltak, og kjøler ned flaska nå. Jeg forstår det slik at brannen er begrenset til området med flaskene.

Møre og Romsdal 110-sentral skriver i ei melding på X at det brenner i ei acetylenflaske.

Klokka 13.15 sier Ferstad at de vil opprette en sikkerhetssone rundt båten og industriområdet.

– Hvor denne vil gå er ikke avklart ennå, så det er mulig at også bolighus vil bli evakuert.

