Den vanlige festivitasen med lysdekorasjoner, utkledde julenisser og musikk uteblir i år fra byen der kristne tror Jesus ble født. Det blir en dempet julefeiring i Betlehem.

– I et vanlig år ville Betlehem vært en by full av folk, av turister. Krigen har ødelagt alt. Turistene har forsvunnet, sier håndverksselgeren Abood Suboh til nyhetsbyrået AFP.

Unødige festiviteter avlyst

I Den evangelisk-lutherske kirken er en ny utstilling med henvisning til Jesu fødsel satt opp. En dukke svøpt inn i et palestinaskjerf ligger ikke i en krybbe, men på toppen av ruiner. Det symbolske jesusbarnet ligger under er oliventre som symboliserer utholdenhet.

Kirkeledere i Jerusalem og byrådet i Betlehem har avlyst «unødvendige festiviteter» under årets julefeiring i solidaritet med innbyggerne i Gaza.

Krigen i Gaza er om lag 10 mil unna. Ifølge lokale helsemyndigheter er mer enn 18.700 mennesker drept og over 50.000 såret på Gaza.

Krigen ble utløst av angrepet Hamas gjennomførte 7. oktober. 1.200 mennesker ble drept, og mer enn 240 Israelere tatt som gisler.

Økonomien kollapser

Etter angrepet på Israel har det blitt vanskelig å besøke Betlehem og andre byer på Vestbredden. Det har også blitt mye mer vanskelig for palestinere å komme seg på jobb i Israel. Køene hoper seg opp framfor de mange militære sjekkpunktene.

Den turistavhengige økonomien i Betlehem lider.

– Økonomien kollapser. Men sammenligner vi med det som skjer i Gaza, er dette ingenting, sier Betlehem-ordfører Hana Haniyeh til nyhetsbyrået AP.

Gjennomfører midnattsmesse

Men til tross for at julefeiringen er avlyst, vil de religiøse seremoniene bli gjennomført ifølge ordføreren. Det inkluderer den tradisjonelle samlingen av religiøse ledere og midnattsmesse.

– Betlehem er en viktig del av det palestinske samfunn. Under årets midnattsmesse vil vi be for fred. Budskapet om fred ble grunnlagt i Betlehem da Jesus Kristus ble født her, sier ordføreren.

Julefeiringen var dempet også i desember 2000 under oppstarten av den andre intifadaen. Da stengte israelske styrker ned deler av Vestbredden som svar på selvmordsbombinger og andre angrep på israelere.

Det var også spent under den første intifadaen i årene 1987–1993. Da ble feiringen i Betlehem voktet av israelske snikskyttere på takene.

Volden har økt kraftig på Vestbredden etter at krigen brøt ut i Gaza. Ifølge lokale helsemyndigheter er mer enn 290 palestinere drept av israelske soldater eller bosettere etter 7. oktober.

Stengt fra alle retninger

De fleste store flyselskapene har kansellert sine flygninger til Israel. Over 70 hotell i Betlehem har sett seg nødt til å stenge. Det har ført 6.000 ansatte ut i arbeidsledighet, ifølge Sami Thaljieh som er daglig leder ved Sancta Maria Hotel.

Krigen i Gaza kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt. Jack Giacaman driver en souvernirbutikk. Han sier at 80 prosent av årsinntekten kommer i desember.

– I oktober forsvant plutselig alle turistene fra gatebildet. Nå er Betlehem stengt fra alle retninger, sier han til AFP.

Han så seg nødt til å låne penger for å berge bedriften gjennom covid-19 pandemien. Jack Giacaman hadde tre år på seg til å tilbakebetale denne gjelden.

– Nå aner jeg ikke hvordan jeg skal klare å betjene lånet, sier han.