– Når folk tar store sjanser og i tillegg setter redningsmannskapenes liv på spill, så er bøter rett. Da må det selvsagt ligge en lovhjemmel til grunn for dette, og ved turstart må det merkes godt at tar du turen i et gitt tidsrom, så vil det vanke bøter, sier Busch til Lofotposten.

Forrige helg måtte redningshelikopteret SAR Queen rykke ut to ganger til fjellet Reinebringen etter at turister hadde gått seg fast på toppen.

Moskenes kommune har satt opp kjetting ved starten av stien opp til Reinebringen fordi man mener at det ikke er en vintertur. Kommunen har også bedt politiet om det er mulig å stenge fjellet.