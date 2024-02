– Det er klart at Stortinget kommer til å vedta kritikk av meg, for at jeg var inhabil i enkelte saker jeg var med på å behandle da jeg var statsminister. Dette er som forventet, og jeg er helt enig i at det er på sin plass at jeg får kritikk for dette, sier Solberg.

Hun understreker at hun har beklaget for forholdene, og at denne beklagelsen fremdeles gjelder.

– Jeg har tatt ansvar for dette og gjort det klart at jeg burde spurt og gravd mer, slik at jeg kunne ha oppdaget handelen på et tidligere tidspunkt, sier Høyre-lederen.

Ektemannen Sindre Finnes handlet aksjer i stor skala mens hun var statsminister, noe som har ført til at hun var inhabil i en rekke saker.

En samlet komité retter sterk kritikk mot Solberg. Det er alvorlig når en statsminister er inhabil og når omfanget av den potensielle inhabiliteten ikke er mulig å etterprøve, understreket komitéleder Peter Christian Frølich (H).

Flere statsråder og tidligere statsråder fikk onsdag kritikk fra kontrollkomiteen. Men det er Erna Solbergs sak som trekkes fram som den mest kritikkverdige.