– Slik denne saken har utviklet seg, så er de også glade for at det kommer opp en rettslig prosess. Alternativet ville være at dette drapet blir stående uoppklart. Foreldrene har et ønske og et håp om å få en oppklaring, men det er ikke sikkert de får det, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til NTB.

Han representerer foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen (10) i forbindelse med at den 24 år gamle drapssaken kommer opp for retten igjen. Sammen med kollega Audun Beckstrøm representerer han dessuten foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen (8), som også ble voldtatt og drept i det idylliske bade- og friluftsområdet i Baneheia i Kristiansand.

De to venninnene var på badetur i området 19. mai 2000 da de ble lokket med til et avsidesliggende og tilvokst område. Her ble de voldtatt, drept og skjult i terrenget. Først to dager senere – etter en leteaksjon med bred deltakelse fra lokalsamfunnet – ble levningene deres funnet ille tilredt.

Drapene og omstendighetene rystet hele Norge våren og sommeren 2000 og ble viet betydelig oppmerksomhet i årene som fulgte. To år etter at drapene fant sted, ble kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen dømt for å ha voldtatt og drept jentene.

– Andersen var alene

– Ved Kristiansand byretts dom i Baneheia-saken ble Andersen frifunnet for ett av forholdene: delaktighet i drap på Lena Sløgedal Paulsen, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Jan Helge Andersen (43) står nå tiltalt i Sør-Rogaland tingrett for å ha voldtatt og drept også Lena Sløgedal Paulsen (10) – over 20 år etter at han ble frifunnet for dette forholdet i to rettsinstanser. Han har hele veien hevdet – og blitt trodd på – at det var hans daværende kamerat, Viggo Kristiansen (44), som var anføreren bak handlingene og den skyldige for drapet på Paulsen.

Hvis Andersen skulle bli funnet skyldig også i drapet på Paulsen, kan han maksimalt få to års fengsel. Han har allerede fått en straff på 19 års fengsel for drap, og lovens strengeste straff på det tidspunktet var 21 års fengsel.

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, har ingen ytterligere kommentarer til NTB i forkant av den kommende rettssaken. Andersen har i avhør de siste årene fastholdt sin opprinnelige forklaring om Kristiansens rolle. Han nekter skyld etter den nye tiltalen.

– Etter at Viggo Kristiansen i desember 2022 ble frifunnet for Baneheia-forholdene, ble den opprinnelige frifinnelsen av Andersen gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen. Deretter ble det tatt ut ny tiltale. Det er den saken som nå skal behandles, sier Schei.

Tror på Kristiansen

Påtalemyndigheten mener «det samlede bevisbildet peker nå klart mot at Andersen var alene om drapene og de seksuelle overgrepene» etter at den fornyede gjennomgangen av bevisene i saken bidro til frifinnelse og renvaskelse av Viggo Kristiansen.

Aktoratet mener «samtlige bevismomenter» fullt ut er «forenlige med Kristiansens egen forklaring om at han selv skal ha vært hjemme da Baneheia-ugjerningene ble begått», ifølge begrunnelsen for ønsket om ny tiltale mot Andersen.

– Som og riksadvokaten tidligere har påpekt, er Andersens forklaring preget av uriktigheter og manglende troverdighet, skriver Oslo statsadvokatembeter i begrunnelsen.

Schei vil overfor NTB ikke konkretisere bevisbildet mot Andersen eller gå inn på nå hvordan det har endret siden Baneheia-saken ble behandlet i rettsvesenet på starten av 2000-tallet.

– Grunnlaget for at Gjenopptakelseskommisjonen først gjenåpnet Viggo Kristiansens sak og senere Jan Helge Andersens sak, var at den vurderte at det var kommet nye bevis i saken som kunne ha betydning for utfallet. DNA-funn og tolkningen av dem er sentralt, men vi ønsker ikke å si mer om bevissituasjonen nå, sier Schei.

Kristiansen skal vitne

Nye vurderinger av DNA-beviset tyder på at Andersen også forgrep seg på Paulsen. Det omstridte mobilbeviset utelukker dessuten at Kristiansen var på åstedet da drapene ble begått.

Kristiansen er selv stevnet som vitne mot sin tidligere kamerat. Det er imidlertid uklart hva Kristiansen vil bidra med og hvordan han kan kaste lys over et hendelsesforløp han ikke var en del av, på et sted han ikke befant seg.

– Kristiansen kommer til retten fordi han har stevnet som et vitne. Han forholder seg til at det er en borgerplikt å møte. Han vil svare på de spørsmål som han anser er relevante, sier Kristiansens bistandsadvokat, Brynjar Meling, til NTB.

Aktoratet har satt av tre dager til forklaringen hans, en tidsramme Meling sier er uforståelig, både for ham og Kristiansen selv, all den tid hans klient ikke har noe med handlingene i Baneheia å gjøre.

Viggo Kristiansens tilstedeværelse i retten vil derfor være «så begrenset som mulig», understreker bistandsadvokaten.

– Kristiansen har ikke noe behov for å være til stede i en sak som ikke omhandler ham. Han har ikke mer å gjøre med selve handlingene som nå blir påtalt, enn noen av oss andre. Saken har allerede stjålet mer av livet hans enn det vi kan forstå, sier Meling.