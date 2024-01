Tine ønsker å gjennomføre dette tiltaket for å hegne om Nyt Norge-merket, skriver meieriet i en pressemelding.

Det har den siste tiden kommet reaksjoner på at Tine har søkt og fått dispensasjon om å kunne bruke emballasje med Nyt Norge-merket på produkter som kan inneholde importert melkepulver. Bakgrunnen er at produsenten har et melkeunderskudd på 1 prosent, som nå løses ved å importere pulver.

– Selv om det bare er et melkeunderskudd på 1 prosent, er dette en vond prosent for oss melkebønder. Norske forbrukere fortjener meieriprodukter produsert på 100 prosent norsk melk. Det skal vi gjøre alt vi kan for å levere på. Nå står vi i en situasjon hvor vi må ta vare på Nyt Norge-merket, og vi skal være transparente om det vi gjør, sier melkebonde og styreleder Marit Haugen.

Det er hovedsakelig yougurtproduktene som i en tidsbegrenset periode vil kunne inneholde importert melkepulver.

Selskapet sier at det ikke er praktisk mulig å merke hvert enkelt beger, men Tine vil sørge for at forbrukerne får tilgang til god informasjon om dette i butikkene.