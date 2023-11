Over halvparten av dei som får mathjelp i dag, er barnefamiliar. I tillegg er det fleire som er i jobb, som har behov for matposane. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Forskarar frå Fafo meiner den store pågangen i matkøar rundt om i Noreg kan tyde på at vi kan få absolutt fattigdom i landet. I tillegg viser rapporten «Mathjelp på dugnad» som er laga på oppdrag for Nav, at det er stadig fleire samfunnsgrupper som har behov for mathjelp.

Både NRK og VG har omtalt rapporten.

– Vi er vande med å tenkje på norsk fattigdom som eit relativt fenomen. Det vil seie at ein har det dårlegare, men at ein likevel har det mest nødvendige. Det at ein får ein sånn framvekst i folk som ikkje har nok mat, tyder på at vi kan få absolutt fattigdom i Noreg òg. Dei manglar rett og slett det livsnødvendige.

Det seier dagleg leiar Tone Fløtten i Fafo til NRK. Ho er ein av forskarane bak rapporten.

Den viser mellom anna at over halvparten av mottakarane av gratis matposar, har barn. I tillegg har 14 prosent av dei som vart kartlagde, jobb.

Det er ein annan type fattigdom enn det forskarar er vande med å studere i Noreg, påpeikar Fløtten

– Eg trur vi treng å sjå på fattigdom som litt meir enn berre inntektsfattigdom. No har ikkje inntekta i befolkninga generelt gått ned, men utgiftene auka veldig. Det synest ikkje i fattigdomsstatistikken. Vi treng fleire inngangar til å forstå den norske fattigdommen.

