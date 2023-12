Forbudssonene i Ålesund ble innført fra nyttår 2021 for å forebygge branner i verneverdig tett trehusbebyggelse.

I Ålesund er det totalforbud mot fyrverkeri på store deler av Aspøya og i to områder på Nørvøya, som vist i kartet.

I tillegg er det totalforbud på Ona og deler av Husøya helt nord i kommunen. Hensikten er å unngå branntilløp i trehusområder der brann kan spre seg særlig raskt og være utfordrende å slokke.

Brannvesenet minner også om tidsbestemmelsene i politivedtektene, som sier at fyrverkeri kun er tillatt på nyttårsaften mellom klokka 20 og 01 i Ålesund kommune.

I Sula og Giske er fyrverkeri lov fra klokka 18 til 02.

Glimt fra fellesfyrverkeriet i Ålesund i overgangen til 2021. Foto: Halvard Alvik/NTB

Foreldre bør passe på at barn og ungdom ikke får tilgang til fyrverkeri i dagene før nyttårsaften. Det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Og det er ikke uten grunn, for fyrverkeri er eksplosiver som kan gi livsvarige skader om man er uheldig eller uforsiktig.

Her er reglene som gjelder på nyttårsaften, ifølge pressemeldingen fra Ålesund kommune: