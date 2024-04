Ferjene får en kapasitet på å frakte inntil 120 biler, og blir ifølge Torghatten Nord verdens største hydrogenskip.

– Hos Myklebust fant vi et miljø med høy kompetanse til en bærekraftig pris. Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord, i en pressemelding.

Myklebust Verft holder til i Gursken i Sande kommune.

Ferjene vil bli levert fra verftet i løpet av 2026.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stemmer i:

– Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger, sier han.

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden, ifølge aktørene.

Hydrogenen til ferjene skal produseres i Bodø.