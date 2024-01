Jan Ivar Maråk. Foto: Tarjei Engeset Ofstad (Arkiv)

De siste månedene har 10-15 norske fartøyer drevet linefiske etter hyse og torsk i russisk sone. Det forteller Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.

– Samtidig får vi rapporter om at de også observerer mye småfisk i enkelte områder, og at norske fartøyer derfor holder seg borte fra disse feltene. Ett av disse områdene er nordøstkanten av Gåsbanken. Fartøyene melder fra om at det har ligget en stor ansamling av russiske fiskefartøyer som har fisket i disse småfiskområdene. Fiskebåt mener at dette gir grunnlag for bekymring, sier Maråk til Fiskebåts egen nettside.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet ber nå Fiskebåt norske myndigheter om å kontakte sine russiske kollegaer for å diskutere tiltak for å verne småfisken som befinner seg i russisk sone.

Beskytte ungfisk

Norge har siden midten av 80-tallet praktisert stenging og åpning av fiskefelt i Barentshavet og Norskehavet for å beskytte ungfisk. Russland har vedtatt tilsvarende reguleringer i russisk sone. Dette går også fram av protokollen fra fjorårets kvoteforhandlinger mellom Norge og Russland. Her blir det særlig pekt på stengning av felt med mye undermåls fisk, opplyser Maråk.

I avtalen er minstemålet for torsk 44 cm, og for hyse 40 cm.

– Russisk sone er et viktig oppvekstområde for torsk og hyse, men vi har til dags dato ikke opplevd at russiske fiskerimyndigheter har stengt områder i russisk sone for fiske på grunn av for stor innblanding av undermåls fisk, hevder Maråk.

– Følger trolig ikke avtalen

Bakgrunnen for at Maråk hevder dette, er at Fiskebåt tidligere har bedt om informasjon om stengte områder i russisk sone, og at de da har fått oversendt en liste over områder som synes å være stengt mer eller mindre permanent.

Dessuten er bestandene av nordøstarktisk torsk og hyse er i en alvorlig nedadgående trend. De siste årsklassene, kanskje med unntak av en mer lovende 2023-årsklasse, har vært under middels styrke. Det vil derfor være ekstra viktig å verne yngel og ungfisk de nærmeste årene, understreker Maråk.

– Vår bekymring har både vært knyttet til kvotekontrollen med russiske fartøyer i russisk sone, og til beskatningsmønsteret til den russiske fiskeflåten. Det siste har selvsagt sammenheng med at russiske fiskerimyndigheter sannsynligvis ikke følger opp avtalen med Norge om å stenge fiskefelt med mye småfallen fisk, hevder Maråk.