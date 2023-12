For noen uker siden deltok Martin i en konkurranse hos Downs syndrom Norge. Her gikk han helt til topps i en bildekonkurranse og vant et gavekort på Odeon kino.

Lørdag formiddag bestemte derfor Martin og familien seg for å ta turen til kinolerretet på Moa.

Til sin store fortvilelse var filmen på engelsk tale og salen var fullsatt. Martin har nemlig downs syndrom og trives dårlig blant store folkemengder.

– Vi sto i billettluka og tenkte at vi får komme tilbake en annen gang, forteller Lars Martin Godø, pappaen til Martin.

Martin og familien fikk se familiefilmen Wonka på kino, takket være godhjerta ansatte ved Odeon Ålesund. (f.v) Lillebror Oskar (7), storesøster Marie (13) og Martin (9). Foto: Privat

Hjertevarme

Familien fikk beskjed fra personalet om å vente et par minutter. Da viste ansatte hos Odeon hjertevarme.

– Da ble det ordnet en ekstra visning av filmen på norsk tale i en mindre kinosal, forteller den rørte familiefaren og legger til:

– Masse skryt og ros til Odeon Ålesund som gjorde dagen spesiell for oss som har en gutt med downs syndrom. Det gjorde meg rørt og takknemlig.