Polarstar ser nesten slik ut som ho gjorde i 1948, noko som er unikt i seg sjølv. Programnemnda til 75-årsjubileet frå venstre er Willy Nesset, Johannes Alme og Webjørn Landmark. Foto: Einar Orten Trovåg

Skuta som har overlevd «alt» rundar år: – Ingen liknande skuter har opplevd dette

Skuta har vore tett på store uhell fleire gongar, og ved minst to tilfelle vore nær ved å bli høgd opp. No er det jubileum, men det stoppar på ingen måte der for «Ishavets Grand Old Lady».