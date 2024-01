Mandag gikk påmeldingsfristen til Sunnmørsposten Cup ut. Totalt er det påmeldt 46 lag til cupen: 39 herrelag og 7 damelag.

Disse lagene er påmeldt i kvinneklassen: Aksla, Aksla 2, HaNo, Herd, Hødd, Sykkylven og Volda.

Disse lagene er påmeldt i herreklassen: Bergsøy, Bergsøy 2, Blindheim, Brattvåg 2, Ellingsøy, Emblem, Giske, Godøy, Guard, HaNo, Hareid, Hareid 2, Harøy, Hasundgot, Herd, Hovdebygda, Langevåg, Langevåg 2, MTG, Norborg, NTNUIÅ, NTNUIÅ 2, Ravn, Rollon, Sande, SIF/Hessa, Spjelkavik 2, Spjelkavik 3, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Valder, Vanylven, Volda, Volda 2, Åmdal og Ørsta.

– Jeg har vært ganske spent på hvor mange lag som kom til å melde seg på, så det er ganske overveldende at over 40 lag blir med på cupens første år. Det synes jeg viser at vi har truffet godt på noe klubbene ønsker seg, og nå blir det opp til oss og fotballkretsen å levere et solid opplegg, sier sportsleder Kristian Stenerud i Sunnmørsposten.

Daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg, er også godt fornøyd med påmeldingen, men skulle gjerne ha sett enda flere damelag påmeldt.

– Antallet er veldig bra på herresida, så er det litt skuffende på damesida, vi skulle gjerne hatt med flere lag der.

Slik spilles cupen

På kvinnesiden blir det gjennomført gruppespill på grunn av så få lag. Siden det er sju lag med, vil et gruppespill ha tre lag og det andre fire. De to beste fra hvert gruppespill går rett til semifinale.

For herrene er det også oddetall (39), derfor må første runde gjennomføres på en litt alternativ måte. 14 lag blir trukket ut til å spille første runde, hvor de øvrige laga får walkover til 16-delsfinalen. Fra andre runde blir det helt vanlig turneringsspill med 32 lag.

Etter planen skal både kvinnenes gruppespill og herrenes åttedelsfinale være ferdigspilte før sesongstart i de ulike divisjonene.

Søndag 6. oktober spilles finalene i begge cupene.

Både gruppespillet, samt første- og andre runde vil bli trukket under Sunnmørspostens direktesendte trekning tirsdag formiddag.

Slik spilles Sunnmørsposten Cup. Foto: Sunnmøre Fotballkrets

– Fra kvartfinalene og ut vil kampene gå foran seriekamper. Det vil si at lagene som er involverte her, vil få sine seriekamper omberammet og kan for eksempel måtte spille kamp i en helg, eller motsatt om kampen er satt opp i en helg fra før av. Ellers er det like regler som vi har hatt i Vintercupen og Obos-Cup tidligere, forklarer Haukeberg.

Sunnmørsposten kommer til å velge ut en eller to hovedkamper hver runde i cupen. Disse skal vi sende direkte med flere kameraer på plass.

Premien til det vinnende herrelaget blir en treningskamp mot AaFK vinteren 2025, mens damelaget får møte AaFK Fortuna. Det blir også pokaler og en pengepremie, i tillegg får vinneren plass i NM-kvalifiseringen på herresiden.