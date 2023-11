Det var i sluttminuttene at Haaland trengte tilsyn etter å ha kastet seg fram for å nå et innlegg. Han hadde tydelig vondt og tok seg til ankelen.

Reprisebildene viste at han virket å få foten under seg i situasjonen. Jærbuen kom innpå igjen, men hadde det ikke godt.

– Jeg har ikke snakket med ham, men jeg tror det går bra. Han kom i alle fall innpå igjen, så ille kan det ikke være, sa Ståle Solbakken til TV 2.

Kanalen fulgte opp med spørsmål om han frykter at Haaland ikke blir med til bortekampen mot Skottland søndag.

– Vi frykter alltid at Erling ikke er med. Det kan ha kostet oss tidligere i kvalifiseringen, sa landslagssjefen og viste til at Haaland manglet i de første kvalikkampene i mars.

Norge slo Færøyene 2-0 etter scoringer fra Jørgen Strand Larsen og Oscar Bobb. De kom før pause. Haaland startet på benken og slapp til etter hvilen med kapteinsbindet på armen.