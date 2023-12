Fotballcupen Sunnmørsposten cup blir for både herre- og damelag. Klubber fra 6. divisjon og oppover til 3. divisjon kan melde seg på.

Premien for herrelaget er å spille en treningskamp mot AaFK i 2025 på Color Line Stadion, mens det vinnende damelaget får spille treningskamp mot AaFK Fortuna. Det vanker i tillegg pokal og pengepremie. For herrene kan det også bli en ekstra gulrot.

– Hvis vi klarer å få med minst 20 lag i herreklassen, vil vinneren av cupen få plass i NM-kvalifiseringen. Dersom vinneren allerede har plass i NM eller kvalifiseringen, vil plassen gå til tapende finalist. Dersom begge har plass i NM, blir det ordinær tildeling av plassen, sier sportsleder i Sunnmørsposten, Kristian Stenerud.

Trekning

Hver runde blir trukket, og trekningen sender Sunnmørsposten direkte. Taper man første kamp, er man ute av turneringen. Blir et 6. divisjonslag trukket mot et 3. divisjonslag, vil førstnevnte lag få tre straffer før kampen. Scorer de på alle straffene, starter kampen på 3–0 til 6. divisjonslaget.

– Målet er å gjennomføre to cuprunder før seriestarten neste år. Antallet påmeldte lag vil avgjøre hvor mange runder som blir spilt, sier Stenerud.

Sunnmørsposten kommer til å velge ut en eller to hovedkamper hver runde. Disse skal vi sende direkte med flere kamera på plass.

– På disse kampene slår vi på stortromma. Det betyr promotering i forkant med skriftlig format, video- og i annonseformat. Det blir direktesending et kvarter før kampstart, i pausen og etter kampslutt. Vi skal også tilby høydepunkter, samt spillerbørs og vurderinger av kampens beste spillere i hovedkampene, sier Stenerud.

Formatet på turneringen er basert på lignende konsepter i Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Rogaland har hatt en lang tradisjon for Rogalandscupen. Denne sesongen har Stavanger Aftenblad satset på cupen, med stor suksess.

Fotballkretsen

Det er Sunnmøre Fotballkrets som er teknisk arrangør for turneringen. Det vil si at det er de som tar imot påmeldingene, setter opp banene for kampene og dommere. Sunnmørsposten skal lage blest rundt arrangementet.

– Vi gleder oss. Vi tror at dette kan bli et veldig godt supplement til alt vi har av seriespill. Vi tenker at jo mer aktivitet, jo bedre, sier daglig leder i Sunnmøre Fotballkrets, Bjørn Oskar Haukeberg.

For aldersbestemte lag vil det fortsatt være vintercup i Sunnmøre Fotballkrets.