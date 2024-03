Magne Hoseth er ferdig i jobben som Lyngby-trener. Klubben skriver på sin hjemmeside at avgjørelsen ikke har noe med resultater å gjøre, men er et spørsmål om «feilskjønn fra klubbens side».

Beslutningen skal handle om manglende støtte til Hoseth fra den øvrige trenerstaben og spillertropp, skriver klubben.

– Uten den har det vært nærmest umulig for klubbens ledelse og eiere å gjøre annet enn å reagere nå – vel vitende om at den kjedelige rekorden utenfra kan oppfattes som drastisk og altfor hurtig, skriver klubben.

– Vi er fryktelig triste over situasjonen. Det er kun vi som kan kritiseres, og vi vil gjøre alt for å hjelpe Magne og familien videre. Det er vi som har trukket Magne ut av en god jobb og fått familien hans til Danmark, sier Lyngby-direktør Andreas Byder.

Byder understreker at det er klubbens eiere og ledelse som har gjort feil, og at de føler med Hoseth i den tøffe situasjonen.

– Vi har meget tidlig i forløpet fått indikasjoner om manglende tydelighet og involvering. Vi har snakket om det, involvert folk, ansatt eksperter og bearbeidet daglig i klassisk Lyngby-tro på at det kommer med tiden. Staben rundt hovedtreneren har vært frustrerte og opprørte. Det samme gjelder nå spillerne, og denne uka ble det klart for oss at det har oppstått en følelse av oppgitthet og manglende tro på framtida. Det gjør at vi nå reagerer, til tross for et helt forferdelig dilemma, sier Byder og fortsetter:

– Du har medarbeidere uten tro på framtida på den ene siden, og en fantastisk sympatisk mann med kun 50 dager i stolen på den andre siden. Det er ikke en artig avgjørelse på noen måte, og vi får bare håpe at fotball-Danmark ikke slakter oss, men forstår den meget anspente situasjonen vi har stått i, sier direktøren.

FÅR IKKE FORTSETTE: Magne Hoseth sier at han har respekt og forståelse for Lyngbys valg. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– En dårlig match

Hoseth kom til Danmark etter storsuksessen på Færøyene med Klaksvik. 50 dager seinere er eventyret med Lyngby allerede over.

Han rakk bare å lede Lyngby i to seriekamper, som begge endte med tap.

– Jeg vil virkelig takke både troppen, staben og ledelsen i Lyngby. Selv om det ikke ble et langt opphold, har jeg følt meg utrolig velkommen fra dag én, og jeg har bare opplevd flinke folk som har tatt imot meg, mine verdier og spillideer. Jeg vil benytte anledningen til å takke spesielt ledelsen for at de har troen på meg og gitt meg sjansen, sier Magne Hoseth til klubbens hjemmeside og fortsetter:

– Dette er en sjanse jeg setter veldig stor pris på, men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Lyngby har vist seg å være en dårlig match, derfor har jeg full respekt og forståelse for klubbens avgjørelse. Jeg ønsker klubben alt godt framover, sier Hoseth.

Styremedlem og talsmann for eiergruppen «Friends og Lyngby», Mads Byder, sier at det var et enstemmig styre som kom til beslutningen.

– Vi har feiret mange suksesser i Lyngby de siste årene. Men denne her er vi ikke stolte av. I dag føler vi oss utrolig små. Igjen må vi som Lyngby-sjefer og eiere håpe at omverdenen ikke dømmer oss for hardt. Vi vet at vi ser dumme ut, men vi vet også at vi har gjort det for ikke å forsøke å redde noe som allerede var tapt. En umulig situasjon, og vi tror at det kunne blitt verre om det hadde fortsatt, sier Byder.

I søndagens seriekamp mot Hvidovre vil assistenttrenerne Mikkel Beckmann og Mads Kristensen lede laget. Lyngby hadde for øvrig invitert nordmenn til gratis inngang til det som skulle vært Hoseths hjemmedebut i helga.