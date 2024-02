Warholms mor og manager Kristine Haddal opplyste til NTB tidligere i uken at Ulsteinvik-løperen ville vente med å ta en avgjørelse før torsdagens påmeldingsfrist.

Da Norges Friidrettsforbund slapp uttaket torsdag, er Warholms navn med, men med en liten notis.

«Karsten Warholm er påmeldt på 400 meter, siden påmeldingsfristen er torsdag 22. februar. Han vil ta en beslutning i løpet av helgen om han stiller i Glasgow», heter det i meldingen.

27-åringens favorittøvelse 400 meter hekk står ikke på programmet i Glasgow. Mesterskapet går fra 1. til 3. mars

Warholm ble europamester innendørs på 400 meter i både 2019 og 2023, men har aldri deltatt i VM på vinterstid.

Narve Gilje Nordås skal løpe 1500 meter i Skottland. Han tok i fjor bronse i utendørs-VM i Budapest. Henriette Jæger (400 meter), Sander Aae Skotheim (sjukamp), Markus Rooth (sjukamp) Helene Rønningen (60 meter) deltar også i Glasgow. Jæger har hatt en solid inngang på året.

Fra før er det klart at ingen av brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen reiser til VM. Også Håvard Bentdal Ingvaldsen står over mesterskapet. 21-åringen slo gjennom for alvor i fjor, da han senket den norske rekorden og tok seg til VM-finale på 400 meter i Budapest.

Heller ikke stavhopperen Sondre Guttormsen reiser til VM. Han har slitt med en skade i vinter og vil ikke ta noen sjanser.

Blant høydepunktene for friidrettsutøverne i år er Bislett Games i mai, EM i juni og OL i august.