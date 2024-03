Torsdag kveld ble den siste kampen i 3. runde i Sunnmørsposten cup spilt. Det var 5. divisjonslaget Giske som tok imot Herd fra divisjonen over. Giske bommet på straffesparket sitt før kampen, men Jonas Fjørtoft Nygård Giske og Preben Giske Olsen sørget for at hjemmelaget ledet 2–0 allerede etter 18 minutter.

Erlend Fjeldstad reduserte til 2–1 etter 26 minutter, som sto seg til pause. Tidlig i andre omgang satte Jonathan Rotnes Holmdal inn 2-2, og seks minutter før slutt sørget Aksel Waage Molvær for at det endte med 3-2-seier til Herd.

Slik spilles Sunnmørsposten cup. Foto: Sunnmøre Fotballkrets

De øvrige resultatene i 3. runde ble slik: Hareid-Brattvåg 2 4–0, Hovdebygda-Hareid 2 2–3, Valder-Volda 3–2, Guard-SIF/Hessa 1–2, Norborg-Blindheim 0–5, Aksla-Stordal/Ørskog 3–1 og NTNUIÅ-Rollon 1–4. Det betyr at det er igjen fem lag fra 4. divisjon, to fra 5. divisjon og ett fra 6. divisjon igjen i cupen.

Mandag klokka 12.00 trekkes kvartfinalene i Sunnmørsposten cup direkte på smp.no.

Kvartfinalene skal spilles seinest i uke 22, som vil si den siste uka i mai, begynnelsen av juni. Det er den siste cuprunden som spilles i vårsesongen. Semifinalene på både dame – og herresiden skal spilles i begynnelsen av september, mens finalene går i begynnelsen av oktober.