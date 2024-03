Nyheten ble kjent da Solbakken møtte pressen tirsdag for å presentere troppen til de kommende landskampene mot Tsjekkia og Slovakia.

Aursnes sier at han etter en lengre prosess har kommet fram til beslutningen om å ikke være med landslaget videre. Kombinasjonen av klubbfotball i Benfica og landslagssamlinger har gjort at totalbelastningen blir for stor.

Aursnes har derfor bestemt seg for å prioritere annerledes.

– Jeg ønsker å takke lagkamerater, trenere og støtteapparat for ei fin tid på landslaget. Jeg er veldig stolt over å ha vært en del av denne gruppa og representert Norge. Jeg føler dog at jeg ønsker mer tid og frihet til å prioritere andre ting enn fotball i livet mitt, sier Aursnes.

– Derfor velger jeg å gi meg på landslaget. Ståle og jeg har hatt gode samtaler om dette over en lengre periode. Det er en vanskelig avgjørelse, men noe jeg føler er riktig for meg selv og hva jeg ønsker å prioritere, legger han til.

Trenger noe annet

Landslagssjef Ståle Solbakken beklager beslutningen.

– Fredrik har i ganske lang tid sagt til meg at han har hatt behov for å puste ut mellom slagene i Benfica. Jeg har greid å overtale ham i ganske lang tid om at han ikke skal trekke seg, sa Solbakken tirsdag.

– Men vi har hatt samtaler gjennom sommeren og høsten. Der ble vi enige om at jeg ikke skal prøve å overtale ham, at han selv skal få lov til å bestemme dette, fortsatte han.

Landslagssjefen sa Aursnes har behov for noe annet enn fotball for å leve et meningsfullt liv.

– Alle er ikke skapt på samme måte, sa Solbakken.

Han understreket at landslaget ikke stenger noen dører, men at Aursnes har framstått ganske sikker nå på at han trengte en luftepause.

Gjennomtenkt

På direkte spørsmål sier Solbakken at avgjørelsen til Benfica-proffen framstår permanent.

– Vi stoler på at dette er veldig gjennomtenkt og takker ham for det han har gjort på landslaget til nå. Det har vært veldig, veldig bra, sa landslagssjefen.

Aursnes gir seg etter en periode der han har vært en svært viktig brikke for i Solbakkens tropp.

– Fredrik har vært en fantastisk ressurs for oss. Han hadde sine beste landskamper i starten av forrige kvalik. Han har vært en berikelse for oss både på og utenfor banen, sa Solbakken.

Aursnes har spilt 20 landskamper for Norge og scoret ett landslagsmål.